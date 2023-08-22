الاحتلال يواصل حصار الخليل وبلداتها ويغلق طرقها

نصبت قوات الاحتلال، الثلاثاء، حواجز عسكرية وبوابات حديدية وأغلقت عدداً من مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخارجها.

وبحسب مصادر محلية، بأن الاحتلال نصب بوابة حديدية عند المدخل الغربي لبلدة ترقوميا، المؤدي إلى الشارع الالتفافي 35، قبالة مدخل بلدة إذنا، وأغلق الشارع أمام حركة المواطنين في المنطقة.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة إذنا المؤدي إلى الطريق ذاته، ومنعت مرور المواطنين.

فيما أغلقت مداخل بلدات بني نعيم وسعير وبيت عينون شرق الخليل وشمال شرقها، المؤدية إلى الطريق الالتفافي 60، ومنعت مرور المواطنين.

ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل مدينة الخليل الشمالي "جسر حلحول"، وآخر عند مدخل المدينة الغربي "فرش الهوى"، ومنعت الخروج من المدينة.

وفي السياق ذاته، أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب عدد من المواطنين عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، ولم يبلغ عن إصابات.

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل الخليل الجنوبية الفحص بسواتر ترابية، وجرفت الطريق المؤدي إلى "خلة الدار" و"عقبة نجيلة" ومنها إلى زيف ويطا، وأغلقت البوابة الحديدية على الطريق ذاته المؤدي إلى مدينة الخليل.