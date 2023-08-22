"مركز حماية" يدين إعدام طفل جنوب جنين برصاص الاحتلال

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان إعدام جيش الاحتلال الطفل عثمان عاطف أبو خرج، والذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها في رأسه برصاص قناص فجر اليوم الثلاثاء خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام بلدة الزبابدة جنوبي جنين.

واعتبر مركز "حماية" في تصريح له، عملية إعدام الطفل أبو خرج جريمة نكراء ومنظمة تستوجب المحاسبة والملاحقة القانونية.

ودعا لوضع حد لتغول جيش الاحتلال في دماء الفلسطينيين، خاصة بعد ارتفاع عدد الشهداء الأطفال الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 32 طفلا.

وأكد المركز على أن الصمت الدولي وغياب المحاسبة القانونية لقادة جيش الاحتلال هو الذي يشجع جنوده على التمادي في ارتكاب جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال "هذه الجريمة البشعة تعكس صورة واضحة لانتهاكات الجيش الإسرائيلي للحق في الحياة، وتبرهن على عدم احترام أحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وهي مؤشر واضح على عنصرية الجيش الإسرائيلي الذي يستهدف الكل الفلسطيني دون تمييز".

وإزاء هذه الجريمة، دعا "حماية" المؤسسات الدولية الحقوقية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للأطفال "يونيسيف" إلى تحمّل مسئولياتها وقيادة حملة دولية لملاحقة قادة الجيش الإسرائيلي وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة.

وفي السياق ذاته، طالب الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها، والوقوف بحزم تجاه استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد الأطفال الفلسطينيين.