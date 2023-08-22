ما سيناريوهات المواجهة مع الاحتلال بعد تهديدات الاحتلال؟

التهديدات التي صدرت عن الاحتلال في الساعات الأخيرة، تعبر عن فشله في التصدي لعمليات المقـ،ـاومة في الضفة الغربية.

الاتهامات التي توجه لغزة هي نابعة من أمرين، الأول هي أن يهرب نحو المواجهة مع غزة، خاصة بعد إعلان حركة حمـ،ـاس عن المسؤولية عن سلسلة من العمليات الأخيرة، بما فيها عملية الخليل، وقبلها عمليات حوارة والحمرا وعيليه، وقد تكون خلف عملية حوارة الأخيرة.

ولم يستبعد إقدام الاحتلال على تنفيذ عملية عسكرية ضد حركة حمـ،ـاس في قطاع غزة، خاصة مع الأزمة الداخلية التي يعاني منها، وخاصة المزايدة الداخلية التي تتهم نتنياهو وغالانت بالجبن تجاه حركة حمـ،ـاس.

المشهد دقيق، فإن حركة حمـ،ـاس لا تخفي دورها الداعم والمشارك في عمليات الضفة، وتعلن عن ذلك، و حمـ،ـاس في غزة غير مردوعه، كما كان يدعي نتنياهو، وهو ما كشف عنه هنية بأن حركته جاهزة لأي مواجهة، ودفع الثمن تجاه دورها في الضفة الغربية، ومن جهة أخرى الاحتلال يدرك أبعاد خوض مواجهة كبيرة مع حمـ،ـاس والأثمان الباهظة التي ستترتب عليها بما في ذلك تعدد الجبهات.

حركة حمـ،ـاس تأخذ التهديدات الصهيونية بجدية عالية، خاصة على الصعيد الميداني، لا سيما على المستوى القيادي، يعزز ذلك ما حدث خلال اليومين الأخيرين فيما يتعلق بمحاولة إسقاط طائرتين مسيرتين في سماء غزة أو غلافها، مما يدلل على تسارع الاستعداد لمواجهة قادمة.

حال نفذت (إسرائيل) عملية اغتيال في غزة، فإن ذلك سيقود إلى مواجهة يمكن أن تحدث تحولًا في الصراع خلال المرة القادمة.

كما يبقى سيناريو الذهاب لاجتياح صهيوني أوسع في الضفة قائم، حسب القرا، الذي يشير إلى أن المقـ،ـاومة لن تقف صامته تجاه ذلك، وقد يقود لمواجهة أيضا.