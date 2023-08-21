الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
كيف تسعى إسرائيل لتهويد المسجد الأقصى ؟
21 اغسطس 2023 . الساعة: 02:45 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/288968
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
عبر المناهج المدرسية.. (إسرائيل) تسعى لتهويد القدس وطمس هويتها
أخبار رئيسية
اعتقالات واسعة في الضفة واقتحام منزل منفذي عملية الخليل
الاحتلال في حيرة.. والمقاومة تواصل حصد جنوده ومستوطنيه
معدلات الجريمة في الداخل المحتل ترتفع ولا حصانة لمسئول
رصاصُ حماس مزّق أجساد المستوطنين في الخليل وسلسلة العمليات متواصلة
الاحتلال يكشف عن مشاركة شابين بعملية "عيلي" ينتميان لحماس
خطة خمسية (إسرائيلية) جديدة لإشعال الحرب الديموغرافية شرقي القدس
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الخطة الخمسية الإسرائيلية لتهويد القدس
انفوجرافيك:
20 عاما على استشهاد المهندس إسماعيل أبو شنب
انفوجرافيك:
كيف ننصر المسجد الأقصى؟
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل