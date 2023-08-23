التعليم تنهي الاستعدادات لعودة 600 ألف طالب لمقاعد الدراسة

الرسالة نت- خاص

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أحمد النجار، أن وزارته أتمت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال النجار في حديث لـ (الرسالة نت): "قبل أيام عقدت الوزارة لقاء موسع بين وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين و مدراء المدراس لوضع آخر الترتيبات لبدء الموسم الجديد".

وأشار إلى أن الدوام الإداري للمعلمين يبدأ اليوم الأربعاء، ويوم السبت المقبل يبدأ الطلبة بالتوافد إلى مدارسهم.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع شركات النظافة، وبدأت العمل على تنظيف المدارس قبيل قدوم الطلبة إليها

وأضاف: "وفّرت الوزارة ما يكفي من الأثاث والمدارس جاهزة بالكامل، وتعمل حاليا على استكمال طباعة الكتب".

وأوضح النجار أن الوزارة، افتتحت 3 مدارس جديدة في غرب غزة وشرقها، وافتتحت فترة ثانية لـ 6 مدراس أخرى بسبب كثرة الطلبة.

وتابع: "يجرى العمل على تجهيز 5 مدارس جديدة ستكون جاهزة لاستقبال الطلبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وكذلك نعمل على إضافة صفوف جديدة لـ 5 مدارس أخرى ".

وبيّن أن 625.4 ألف طالب وطالبة سيتوافدون لمدارسهم، سيكونون في 448 مدرسة حكومة، و 288 مدرسة وكالة، و67 مدرسة خاصة، ويقوم على تعليمهم 22.5 ألف معلم ومعلمة.