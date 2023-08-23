مرداوي: حملات الاعتقال الصهيونية لن ترهب شعبنا ولن تنجح بإخماد ثورته

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن حملات الاعتقال الإسرائيلية وآخرها اعتقال عدد من المواطنين بينهم نشطاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لن ترهب شعبنا ولن تؤثر على تمسكه بالمقاومة ولن تنجح في إخماد الثورة الفلسطينية المتنامية.

وشدد مرداوي على أن إجراءات الاحتلال الإرهابية وجرائمه ضد أبناء شعبنا والتي تأتي للتغطية على فشله الذريع في المواجهة وإحباط العمل المقاوم، ستتحطم كل مرة على صخرة هذا الصمود الأسطوري لشعبنا وعزيمته الوقادة لانتزاع حقوقه بصرف النظر عن حجم التضحيات التي يقدمها.

وداهمت قوات الاحتلال عدة مناطق بالضفة فجر اليوم واعتقلت سبعة عشر مواطنا فلسطينيا من مدن الضفة المحتلة، بينهم نشطاء من حركتي حماس والجهاد.

واعتقلت قوات الاحتلال الناشط المحرر إسلام أبو عون نجل الأسير القيادي في حماس الشيخ نزيه أبو عون، والشبان عز الدين عبد السلام غنام ونجم الدين محمود فشافشة بعد اقتحام بلدة جبع ومداهمة منازل ذويهم، كما استولى الجنود على مركبة للأسير أحمد نمر ملايشة.

كما اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر ماهر عبد اللطيف الأخرس بعد مداهمة منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، و القيادي في الحركة صادق حسن أبو الخير من بلدة السيلة الحارثية غربا ومأمون محمد فريحات من بلدة اليامون المجاورة، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي السياق ذاته اعتقل جنود الاحتلال الشيخ المحرر عمار مناع من عزبة الجرال في مدينة طولكرم والشابين أنور عصام عبد الغني وأحمد شفيق عبد الغني من بلدة صيدا شمالا، حيث أصيب أنور بالرصاص وتم اعتقاله دون معرفة حالته الصحية.

وخلال مداهمة لنابلس اعتقلت قوات الاحتلال، المربي بلال اشتية من بلدة تل وهو والد الأسيرين معاذ ومالك اشتية، كما تم اعتقال الطالب في جامعة النجاح عميد حجازي من منزله في المدينة والأسير المحرر سعيد بكر بلال من شارع المريج في نابلس، والأسير المحرر إبراهيم ماجد دغلس من بلدة برقة شمال نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال رام الله و اعتقلت الشاب إحسان الريماوي من بلدة بيت ريما غرب، وعبد عرار من بلدة بيت أمر شمال الخليل وبهاء الشراونة من دورا جنوب الخليل والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين إبراهيم فريد النواجعة من يطا جنوبا.