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أعجزت الاحتلال وأثارت رعبه

الناشطة خاطر: عمليات المقاومة سّدت ضربات نوعية للاحتلال واتسمت بالجرأة والإتقان

الرسالة نت- الضفة

أكدت الكاتبة والباحثة السياسية لمى خاطر، أنّ الاحتلال وصل إلى حالة يستعصي فيها على ردع العمليات البطولية بالضفة الغربية.

وبينت خلالَ لقاءٍ عبر قناة "حطين" الرقمية أن الاحتلال غير قادر على توقع المكان التي يُنفذ فيها العملية البطولية، لافتةً إلى أنها تتوزع في كل أنحاء الضفة الغربية وهذا ما يؤرق الاحتلال.

وشددت على أن العمليات البطولية في الضفة الغربية باتت تتسم بالجرأة العالية، وأنها تتضمن قدرًا عاليًا من التخطيط والإتقان في تخير الأهداف وبالتالي تسديد ضربات نوعية للاحتلال.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيلياً منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.

وكانت آخر تلك العمليات، مقتل مستوطن وإصابة آخر بجراح خطرة أول أمس الاثنين، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين في الخليل نفذها مقاومو حركة حماس، لتأتي خلال أقل من 48 ساعة على عملية حوارة البطولية جنوب نابلس

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https://alresalah.ps/p/288983

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الاحتلال المقاومة

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