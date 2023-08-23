لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تراجع سياسات (إسرائيل) للمرة الأولى

تعقد لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مراجعتها الدورية الأولى لـ(إسرائيل).

وستبدأ اللجنة بمراجعة امتثال إسرائيل لاتفاقية اللجنة اليوم الأربعاء وحتى غدا الخميس.

وسيتم بث جلسات اللجنة على موقع تلفزيون الأمم المتحدة.

وكان مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان وجمعية العون الطبي للفلسطينيين ((MAP-UK قد قدموا تقريرًا إلى اللجنة حول انتهاكات قوات الاحتلال (الإسرائيلي) لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

ويركز التقرير المؤلف من 18 صفحة على السلوك غير القانوني لقوات الاحتلال، وبشكل رئيسي، في تعاملها مع المشاركين في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة.

يذكر أن آلاف الفلسطينيين شاركوا في تظاهرات سلمية عند السياج الفاصل بين غزة و(إسرائيل) خلال الفترة من آذار 2018 حتى آذار 2020، دون أن يشكّلوا أي تهديد على قوات الاحتلال يبرّر استخدام الرصاص الحي ووسائل قمع خطيرة.

وخلال التظاهرات، استشهد 217 فلسطينيًا على يد قوات الاحتلال، بما في ذلك تسعة أشخاص من ذوي الإعاقات، وأصابت الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة، مما أدى إلى إعاقات جسدية دائمة لـِ 178 متظاهرًا.