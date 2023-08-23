الاحتلال يواصل استهداف الخليل وانتهاكات ومواجهات في القدس وجنين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها واستهدافها لمدينة الخليل، وانتهاكاتها واقتحاماتها لمناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط مواجهات واستهداف للمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، عدة مناطق في مدينة الخليل، ونصبت بوابة بوابة حديدية على مدخل الخليل الشمالي "جسر حلحول".

وصادرت قوات الاحتلال شنطا مدرسية من الطلبة على حاجز بالقرب من مستوطنة "حجاي" بالخليل.

وشهدت مدينة الخليل فجر اليوم، اقتحاما لمنزلي منفذي عملية الخليل التي وقعت قبل يومين وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر، وأخذت مقاساتهما تمهيدا لهدمهما.

وجرفت قوات الاحتلال طريقا زراعية في تجمع "إمريحة - خربة المكحل"، وأغلقتها بالسواتر الترابية والصخور، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وتبلغ الطريق التي تم تدميرها بطول (1.5) كم، وتخدم ما يزيد على (35) عائلة و(600) دونم من الأراضي المزروعة بالأشجار والمحاصيل الحقلية.

وأطلق مقاومون النار صوب مجموعة مستوطنين بين ديراستيا وقراوة بني حسان غرب سلفيت، كما تضررت مركبة مستوطنين بعد رشقها بالحجارة شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في القدس المحتلة، اندلع على إثرها مواجهات، كما اقتحمت حي وادي الجوز وفرضت مخالفات على أهالي الحي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشابين آدم القواسمي، وفتحي أبو رميلة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، وأغلقت مدخلها.