ارتفاع أسعار النفط

ساهمت مؤشرات ضعف الطلب على الوقود في الصين واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا، مقابل نقص محتمل في الإمدادات، بارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء.

وتترقب الأسواق تلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية لعقد اجتماع سنوي هذا الأسبوع.

ويعتبر الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حاسما لدعم الطلب على النفط خلال بقية العام. وقد أدى نموها الضعيف إلى إصابة الأسواق بخيبة الأمل في ظل تحفيز من الدولة جاء دون التوقعات.

وارتفع خام برنت 13 سنتًا، بما يعادل 0.2%، إلى 84.16 دولارًا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا؛ 0.2% إلى 79.82 دولارًا للبرميل.

وأمس الثلاثاء، خسر الخامان قرابة الـ 0.5%.

وفي السياق، خفّضت السعودية الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا أخرى من يوليو/ تموز الماضي إلى نهاية أيلول/ سبتمبر القادم، وتعتزم روسيا خفض الصادرات في آب/ أغسطس الجاري بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وهذه التحركات جزء من اتفاق بين أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، لكبح الإمدادات ودعم الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، واصلت مخزونات الخام الانخفاض، وقالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، إن المخزونات تراجعت نحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس.