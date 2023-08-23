قلل الإشعارات في ساعة آبل الذكية بهذه الطرق

تسمح ساعة آبل الذكية بمراقبة الأنشطة اليومية وتتبع الحالة والمؤشرات الصحية للمُستخدم، إلى جانب كونها امتداد لهاتف آيفون المقترن بها؛ فمن خلالها تتلقى المكالمات وترسل الرسائل وتُبقيك مطلعًا على آخر الإشعارات التي تصل إلى هاتفك.

ولكن أحيانًا تكون الإشعارات التي تصل إلى ساعة آبل مزعجة وتسبب التشتت، خاصة إذا كنت تمارس الرياضة أو ترغب في أخذ قسط من الراحة من إشعارات الهاتف.

في هذا المقال ستجد بعض الطرق التي يمكنك اتباعها للقيام بتقليل الإشعارات في ساعة آبل الذكية.

أولًا: فعّل ميزة التركيز

تتيح لك ميزة التركيز المتوفرة في أجهزة آبل المختلفة إسكات صوت إشعارات محددة مؤقتًا، مما يتيح لك الاستمرار في التركيز والاستمتاع بالنشاط الذي تمارسه أو خلال وقت الراحة.

ويمكنك تخصيص ميزة التركيز للسماح بوصول تنبيهات بالإشعارات التي تصلك من تطبيقات وجهات اتصال محددة.

تحتوي ساعة آبل على العديد من أوضاع التركيز المحددة سابقًا التي يمكنك الاختيار منها اعتمادًا على احتياجاتك. ويمكنك تفعيل أوضاع التركيز في ساعة آبل باتباع الخطوات التالية:

اسحب إلى الأعلى من أسفل الشاشة للوصول إلى مركز التحكم Control Center .

اضغط مطولًا على أيقونة ميزة التركيز التي تظهر كهلال

اختر الوضع الذي تريد استخدامه وحدد مدة تفعيل ميزة التركيز .

تذكر أن إعدادات ميزة التركيز تتزامن عبر جميع أجهزة آبل الخاصة بك، لذلك ستطبق الإعدادات نفسها في جميع أجهزة آبل الأخرى التي تستخدمها.

ثانيًا: أطفئ تذكيرات ميزة الوقوف

تحتوي ساعة آبل على العديد من المزايا المفيدة التي يمكن أن تساعدك في تحسين صحتك العامة. ومن هذه المزايا حلقات النشاط التي تراقب أنشطة معينة. يتضمن ذلك حلقة الوقوف وهي الحلقة الزرقاء التي تتعقب عدد المرات التي تقف فيها وتتحرك طوال اليوم.

تحتاج إلى الوقوف لمدة دقيقة على الأقل في كل 12 ساعة لإغلاق حلقة الخاصة بك لذلك اليوم. وستذكرك ساعة آبل بالتحرك إذا بقيت جالسًا لمدة 50 دقيقة متواصلة.

ومع ذلك، يمكن أن يصبح هذا مزعجًا ومشتتًا بسرعة عند التركيز في العمل أو أي شيء آخر.

ولإيقاف تشغيل إشعارات وقت الوقوف في ساعة آبل:

اضغط على التاج الرقمي

انتقل إلى تطبيق الإعدادات

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم النشاط

عطّل خيار تذكيرات الوقوف

يمكنك أيضًا تعطيل خيارات الإشعارات الأخرى الموجودة في قسم النشاط، مثل: التدريب اليومي، إكمال الأهداف، التحديات الخاصة، وإشعارات مشاركة النشاط.

ثالثًا: تعطيل تذكيرات اليقظة

مثل تذكير، تشجعك ساعة آبل أيضًا على قضاء بضع دقائق يوميًا للتركيز في التنفس العميق عبر تذكيرات اليقظة ويمكن أن يساعد هذا التمرين البسيط في تقليل التوتر وزيادة التركيز والانتباه.

ولإيقاف تشغيل تذكيرات في ساعة آبل، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على التاج الرقمي

انتقل إلى تطبيق الإعدادات

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم اليقظة

في قسم التذكيرات عطّل خيار Start of Day و End of Day

يمكنك أيضًا التحكم في تذكيرات اليقظة بتحديد أوقات لوصول تذكيرات تكون مناسبة لجدول أعمالك، وللقيام بذلك انقر فوق إضافة تذكير واختر وقتًا أكثر ملاءمة لتلقي الإشعارات.

رابعًا: تفعيل الوضع الصامت أو وضع المسرح

يمكن أن يساعد تفعيل الوضع الصامت والاعتماد على الاهتزازات لتنبيهك بوصول الإشعارات في زيادة التركيز أثناء التمرين أو القيام بأي مهمة أخرى تحتاج إلى تركيز.

ولتفعيل الوضع الصامت في ساعة آبل:

اسحب إلى الأعلى من الجهة السفلية للوصول إلى مركز التحكم

انقر فوق أيقونة الجرس لتفعيل الوضع الصامت

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام وضع المسرح الذي يكتم صوت الإشعارات ويمنع شاشة الساعة من الإضاءة عند رفع معصمك؛ ولتفعيله، اسحب شاشة الساعة إلى الأعلى ثم انقر فوق أيقونة وضع المسرح التي تظهر كقناعين .

خامسًا: تعطيل التعليقات الصوتية

يمكن أن يؤدي جعل المساعد الصوتي سيري Siri يقرأ تنبيهات التمرين الخاصة بك إلى تشتت تركيزك أثناء ممارسة الرياضة.

إذا وجدت هذه الميزة مشتتة للانتباه، فيمكنك منع سيري من قراءة الإشعارات الخاصة بميزات تتبع اللياقة البدنية في ساعة آبل، بهذه الطريقة:

انتقل إلى الإعدادات

اختر التمرين

عطّل خيار التعليقات الصوتية

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تلاحظ أن سيري تنشّط بالخطأ عند رفع معصمك أو التحدث، فيمكنك تعطيله بالانتقال إلى الإعدادات ثم اختر سيري Siri وأوقف تشغيل خيار Raise to Speak.