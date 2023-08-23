بمليوني يورو.. فنلندا تدعم مستشفيات القدس

قدمت فنلندا مساهمة بمليوني يورو إلى الحكومة الفلسطينية؛ لدعم التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس، من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي للدعم المالي المباشر "آلية بيغاس".

وقال ممثل فنلندا لدى فلسطين السفير بايفي بيلتوكوسكي، إن مستشفيات شرق القدس تخدم المرضى الفلسطينيين، من المدينة نفسها وقطاع غزة والضفة الغربية، برعاية صحية "متخصصة منقذة للحياة وعالية الجودة".

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لحل طويل الأجل، لتحديات التمويل المستمرة للمستشفيات، والدعم المالي المقدم من فنلندا والاتحاد الأوروبي، من خلال "بيغاس"، الذي يساعد في الحفاظ على استمرار هذه الخدمات للأسر الفلسطينية.

بدورها، أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي بالإنابة ماريا فيلاسكو، على مواصلة الاتحاد والدول الأعضاء فيه، دعم مستشفيات القدس؛ للحفاظ على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية لجميع الفلسطينيين.

وبيَّنت أن هذه المستشفيات تلعب دوراً مهمًا، في قطاع الصحة الفلسطيني، مستدركةً أن النظام الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة.

وأضافت، "نواصل تشجيع وزارة الصحة على إدخال المزيد من الإصلاحات الإستراتيجية، نحو نظام صحي أكثر كفاءة وإنصافًا".

من جانبه، أوضح مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، في بيان له "أن هذه المساهمة ستساعد في الوفاء بالتزامات السلطة الفلسطينية المالية تجاه مستشفيات القدس، في ظل الأزمة المالية المستمرة".

وأوضح أن هذه المساهمة تحافظ على خدمات الرعاية الصحية الحيوية للفلسطينيين من الضفة، بما في ذلك القدس و قطاع غزة.