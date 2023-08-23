ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن ديوان الموظفين العام في غزة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية عن الحاجة لشغل عددٍ من الوظائف.

وجاس في الإعلان شاغر مدرب مهني حدادة ولحام ــ ذكور ومدرب كهرباء سيارات ــ ذكور.

https://diwan.ps/news/details/4485

كما أعلن الديوان عن شغل الوظائف التالية:

• مدرب كهرباء ــ ذكور

• مدرب مهني سباكة ــ ذكور

• مدرب صيانة الجوال ــ ذكور

• مدرب تبريد وتكييف ــ ذكور

• مدرب ميكانيكا سيارات ــ ذكور

https://diwan.ps/news/details/4484

🔴 إعلان خارجي رقم (11/2023)

يعلن ديوان الموظفين العام بالتعاون مع سلطة الأراضي عن الحاجة لشغل المواقع الإشرافية التالية:

• مدير دائرة التسجيل والتوثيق

• مدير دائرة مكتب سلطة الأراضي ــ غزة والشمال

https://diwan.ps/news/details/4486

🔴 إعلان خارجي رقم (10/2023)

يعلن ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة الصحة عن الحاجة لشغل المواقع الإشرافية التالية:

• مدير مكتب الوكيل

• مدير دائرة التخدير والعناية المركزة ــ مجمع الشفاء الطبي

• مدير دائرة التصوير الطبي ــ مستشفى غزة الأوروبي

• المدير الطبي ــ مساعد مدير مستشفى الأندونيسي

• المدير الطبي ــ مساعد مدير مستشفى الشهيد محمد الدرة

• مدير دائرة الخدمات التخصصية

• مدير دائرة المختبر ــ مستشفى شهداء الأقصى

• مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية ــ مجمع الشفاء الطبي

• مدير دائرة تمريض المستشفى ــ مستشفى الأندونيسي

• مدير دائرة الصيدلة ــ مستشفى غزة الأوروبي

• مدير دائرة التثقيف الصحي

• مدير دائرة الهندسة والصيانة محافظة خانيونس

• مدير دائرة التدريب الطبي التخصصي ( البورد)

• مدير دائرة الأرشيف المركزي

• مدير دائرة صحة منطقة محافظة غزة

• مدير دائرة صحة منطقة محافظة خانيونس

• مدير دائرة صحة منطقة محافظة رفح

• مدير طبي ــ مساعد مدير مجمع الشفاء الطبي

للاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر الرابط التالي: https://diwan.ps/employment/latestjobs/408

🔴 إعلان خارجي رقم (17/2023)

يعلن ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني عن الحاجة لشغل

وظيفة نائب مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك

https://diwan.ps/news/details/4497

🔴 إعلان خارجي رقم (18/2023)

يعلن ديوان الموظفين العام بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة عن الحاجة لشغل

وظيفة مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية

https://diwan.ps/news/details/4498

🔴 إعلان خارجي رقم (19/2023)

يعلن ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة الداخلية عن الحاجة لشغل

وظيفة مدير دائرة الأحوال المدنية

https://diwan.ps/news/details/4499

🔴 إعلان خارجي رقم (15/2023)

يعلن ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان عن الحاجة لشغل

وظيفة مدير دائرة التصميمات الكهربائية.

https://diwan.ps/news/details/4495

🔴 إعلان خارجي رقم (16/2023)

يعلن ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة الزراعة عن الحاجة لشغل الوظائف التالية:

· نائب مدير عام الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين

· مدير دائرة توثيق المساعدات والأضرار

· مدير دائرة التدريب

https://diwan.ps/news/details/4498