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نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024

قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024
قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024

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أقيمت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي تشهد مشاركة 10 أندية عربية.

مجموعة الهلال جاءت سهلة حيث لم يقع مع فريق صاحب إنجازات سابقة في دوري أبطال آسيا، بينما وقع الاتحاد في مجموعة صعبة بتواجد سبهان والقوة الجوية العراقي، كما أن النصر يتواجد في مجموعة صعبة تضم بيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري والاستقلال.

وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، حيث تمتد مواعيد البطولة من أيلول/سبتمبر 2023 حتى آيار/مايو 2024.

نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024

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