الاحتلال يعتقل مقدسياً ويمدد اعتقال آخرين

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس، شاباً من مدينة القدس، فيما مددت محاكم الاحتلال اعتقال آخرين لفترات متفاوتة.

وقال مكتب "إعلام الأسرى"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خضر بعراني من بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وأشار "إعلام الأسرى"، إلى أن محاكم الاحتلال مددت اعتقال المقدسيين أحمد شويكي ونور الدين قواسمي وجعفر السلايمة حتى يوم الخميس المقبل، والمقدسي رمضان جمجوم حتى يوم الاثنين المقبل، ومحمد نمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأجلت محاكمة الأسير محمد أحمد معالي من بلدة عجة قضاء جنين حتى تاريخ 3/9/2023.

وتعتقل سلطات الاحتلال في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق تابعة لمخابراتها، قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني؛ بينهم 1200 معتقل إداري (بدون تهمة)، و32 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.