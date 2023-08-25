الاحتلال يعتقل الأسير المحرر القيادي صلاح الخواجا بعد مداهمة منزله برام الله

اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس الأسير المحرر الشيخ صلاح الخواجا، والد الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا، منفذ عملية ديزنغوف البطولية في تل أبيب مارس الماضي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ صلاح الخواجا وصادرت مركبته بعد اقتحام منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته في بلدة نعلين قضاء رام الله .

وكانت قوات الاحتلال قد فجرت، بتاريخ 26 مايو – أيار من العام الجاري، منزل عائلة منفذ عملية "ديزنغوف" البطولية الشهيد القسامي معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله.

وأكد القيادي "الخواجا" في حينه على أن الاحتلال لن يجعلنا نحيد عن طريق الجهاد والمقاومة الذي ترعرعنا عليه، وأن إرهاب الاحتلال لن يثني ولن يجدي نفعًا مع قوة الشعب الفلسطيني، بل سيكون وبالا عليه.

والشهيد معتز الخواجا من بلدة نعلين غرب رام الله، وهو منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب في 9 مارس الماضي التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.



ونفذ الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا العملية، بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.



والخواجا يبلغ من العمر (23 عاما)، وهو أسير محرر اعتقل أول مرة لدى قوات الاحتلال ولم يبلغ من العمر سوى 16 عاما، وحكم بالسجن لمدة 22 شهرا وغرامة مالية قدرت بـ4 آلاف شيقل.



وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الشهيد الخواجا مرة أخرى في عام 2019 ليمضي في سجون الاحتلال عامين آخرين، ليكمل بذلك قرابة 4 أعوام في سجون الاحتلال.