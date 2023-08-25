حقوقيون: اعتداءات الاحتلال على المصلين بالأقصى مخطط لإرهاب المقدسيين

قال الناشط المقدسي الحقوقي زياد الحموري، إن اعتداءات الاحتلال المتكررة على المصلين بالأقصى، تكشف عن مخطط كبير لإرهاب المقدسيين.

وبين أن المسجد الأقصى مقبل على زيادة وتيرة الاعتداءات، وأن جنود الاحتلال لا يتورعون في استهداف المصلين.

وأشار إلى أن ما يحدث في المسجد الأقصى هو جزء من الخطة الخمسية الإسرائيلية، لزيادة الوجود الأمني الصهيوني بالأقصى.

وأوضح أن الأوضاع في المسجد الأقصى تتجه نحو الانفجار، وهي شبيهة بالأحداث التي سبقت سيف القدس.

ولفت إلى أن الاحتلال يفرض ضغوطات يومية مختلفة على المقدسيين، تمس حرية العبادة والحياة اليومية.

ونوه إلى أن الاحتلال يسعى لتصفية الوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة، وتهجير المقدسيين عن القدس.

وأصيب ثمانية فلسطينيين بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والرصاص المطاطي عند باب الأسباط داخل المسجد الأقصى المبارك قبيل صلاة الجمعة.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع إصابة كسر في القدم جراء قنبلة صوت، وجرى نقلها من المسجد الأقصى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصيب ثلاثة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال تصدّي المقدسيين لاعتداءاتهم عند باب الأسباط.