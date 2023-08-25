هل يشارك محمد وادي مع الشجاعية في الدوري؟ هبثم حجاج يرد بالتفاصيل!

شارك نجم اتحاد الشجاعية محمد وادي في تدريبات الشجاعية بعد أيام من وصوله غزة عقب رحلة سفر طويلة إلى ألمانيا منذ العام 2015.

وكان وادي نجماً لامعاً مع الشجاعية في موسم 2014-2015 الذي حقق فيه المنطار الثاريخية.

وكان حينها يعتبر وادي من أبرز اللاعبين في غزة قبل أن يقرر الهجرة إلى ألمانيا.

وعن إمكانية مشاركة وادي في المباريات المقبلة مع الشجاعية، كشف هيثم حجاج مدرب الفريق أن وادي مسجلاً على قيود الشجاعية في اتحاد الكرة بشكل رسمي ويحق له المشاركة.

وقال حجاج إن وادي موجود في كشوفات كل موسم في لجنة شؤون اللاعبين، وأن كل خيارات مشاركته في المباراة المقبلة أمام الشاطئ متاحة في أي وقت.

وأوضح حجاج أن وادي أظهر جاهزية كبيرة خلال التدريبات التي خاضها مع الفريق، منوهاً إلى أن مدة وجوده في غزة قد تصل إلى شهر ما يعني مشاركته في 4 مباريات على الأقل.