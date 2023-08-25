الناشطة حمد: الاحتلال سيدفع ثمنًا باهظًا بفعل الحالة النضالية المتصاعدة بالضفة

أكدت الناشطة السياسية سمر حمد أن الاحتلال واهم إن اعتقد بأن مقاومة الضفة ستكون حالة عابرة ذات سقف زمني قصير.

وبينت أن الاحتلال متأزم مما يجري في الضفة الغربية، وهو يعلم بأن استمرار الحالة النضالية في الضفة ستجعله يدفع أثمان باهظة.

وأشارت إلى أن الاحتلال يستخدم القوة المفرطة والعقاب الجماعي ظاناً منه أنه يستطيع ايقاف المقاومة.

وأوضحت أن الاحتلال يحاول تدفيع الشعب الفلسطيني ثمن احتضانه للمقاومة عبر تشديد قبضته الأمنية واتباع سياسة العقاب الجماعي.

ولفتت إلى أنه ورغم سياسة العقاب الجماعي الذي ينفذها الاحتلال، إلا أن الشعب الفلسطيني متعطش لحالة المقاومة ويفتخر ويفرح بأي عمل مقاوم.

وفرض الاحتلال على مدينة الخليل وبلدة عقربا حصارًا مطبقًا منذ لحظات تنفيذ العمليتين البطولتين في حوارة والخليل واللتين أدتا لمقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين.