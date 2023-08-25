تردد قناة anime planet 2023 النايل سات ، هناك العديد من القنوات التي تتخصص في عرض أنواع معينة من البرامج والمسلسلات من بينها قنوات الأنمي ،مثل قناة anime planet 2023 التي أعلنت إدارة الشركة عن تغيير تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية ، وسوف نقدم لكم من خلال السطور التالية ترددات القنوات الجديدة وأهم قنوات الأنمي التي يتم بثها في الوطن العربي .

تقدم قناة انمي بلانيت مجموعة واسعة من الأنميات الشهيرة والمحبوبة في العالم العربي، مما يضمن للمشاهدين الاستمتاع بالبرامج التي يحبونها. يمكن لقناة Anime Planet التعاقد مع شركات الإنتاج اليابانية وعرض أحدث الأنميات الحصرية، مما يوفر للمشاهدين فرصة متابعة أحدث الإصدارات.

وتتميز قناة انمي بلانيت بجودة عالية في عرض الأنميات، حيث تعمل القناة على توفير صورة وصوت عالي الجودة.

تردد قناة Anime Planet 2023

التردد : 12563

الاستقطاب :: عمودي

معدل الترميز : 27500

القمر الصناعي : النايل سات