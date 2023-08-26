كشف عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن اجتماع اللجنة المنبثقة عن لقاء العلمين، نهاية الأسبوع الجاري في القاهرة.

وقال زكي لـ"الرسالة نت" إنّ هذه اللجنة تضم ممثلين عن 11 فصيلا شارك في لقاءات الأمناء العامين بالعلمين، مضيفا: "اللجنة تشكّلت والفصائل اتفقت على عقد لقاء نهاية الأسبوع الجاري".

وعبرّ عن تقديره لتصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، معربا عن أمله أن تنعكس في رأب الصدع وتجاوز أي مشاكل، خاصة في هذا الظرف المأساوي الناتج عن جرائم حكومة التطرف.

وأوضح زكي أن خطاب العاروري يضفي نوع من الطمأنينة على أجواء الحوارات المقبلة، ونأمل أن تساهم في إذابة الجليد بين المواقف المختلفة.

ووصف خطاب العاروري بالوطني والمسؤول، معربا عن أمله في الوصول لخطة وطنية جامعة لمواجهة الاحتلال وانهاء جرائمه التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني بالضفة.

واتفقت الفصائل المشاركة في لقاءات العلمين التي انعقدت في الثلاثين من يوليو الماضي، على تشكيل لجنة؛ بعد تعذر التوافق على صدور بيان ختامي.

وامتنعت قوى سياسية (الجهاد الإسلامي، القيادة العامة، الصاعقة) المشاركة بلقاءات العلمين، بسبب حملة الاعتقالات السياسية المكثفة التي طالت المئات من أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية.

وبعد الاجتماع شنّت الأجهزة الأمنية حملة مكثفة من الاعتقالات، طالت العشرات من النشطاء على خلفية العمل الوطني والسياسي وحرية الرأي.