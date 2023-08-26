يواصل معهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت للسنة الثانية على التوالي أعمال حملة "متحدون ضد التبغ.. بيئة خالية من التدخين" وتنفيذ نشاطاتها، والتي تأتي بالشراكة مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (إمفنت)، وترعاها وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم، ويساهم في تنفيذها مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت.

تهدف الحملة الى زيادة نسبة الوعي عند المجتمع الفلسطيني حول ظاهرة التدخين السلبي ومخاطره والطريق للتقليل من التعرض له. كما تطالب الحملة بتنفيذ القوانين واللوائح لمكافحة التدخين السلبي، وتنشُر الوعي لحماية الأطفال والمواطنين بشكل عام من مضار التدخين بكافة أشكاله وأعراضه.

وأشارت الدكتورة نيفين أبورميلة، مديرة الحملة، إلى أنه قد اثبتت تجارب دول العالم أن قوانين منع التدخين الشامل إذا تم تصميمها وتنفيذها بشكل جيد مع تدابير انفاذ قوية تقلل إلى حد كبير من التعرض للدخان السلبي.

لذلك علينا العمل بكل جهد ممكن لتطبيق قوانين شاملة تمنع التدخين وتحظره في الأماكن العامة المغلقة بالمؤسسات وأماكن العمل والمدارس والجامعات والمطاعم والمواصلات العامة بالإضافة للعمل على زيادة الوعي بمخاطر التعرض للتدخين السلبي... نأمل أن تصل رسائل هذه الحملة إلى جميع شرائح المجتمع.

كما تولي وزارة الصحة أهمية كبيرة إلى مكافحة أمراض الجهاز التنفسي، وللحد من هذه الأمراض الأولوية هي مكافحة السبب وهو التدخين، بالتالي يوجد خطة استراتيجية من وزارة الصحة تقوم على أساس بناء وتقديم خطة متكاملة وشاملة مبنية على حفظ حقوق الجميع وتوفير الخدمات لتصل للجميع دون تمييز

وتأتي هذا الحملة استكمالاً للحملة الإقليمية لمكافحة التدخين وكوفيد التي انطلقت في العام 2022، والتي حققت نجاحاً كبيراً في رسائلها الإعلامية، التي استهدفت تدخين الأرجيلة ومضاره.

لقد وصلت الحملة في السنة الأولى إلى أكثر من ثلاث مليون فلسطيني، كما وتطمح للوصول إلى أكثر من ثلاث مليون فلسطيني أيضا مع انتهاء أعمالها في سنتها الثانية أي نهاية أيلول/ سبتمبر من سنة 2023.

من أهم ما نتج عن الحملة الأولى التي كانت ما بين شهر أيار وشهر آب من سنة 2022 ما يلي:

- إعراب المشاركون في استبيان تقييم ما بعد الحملة عن دعمهم لسياسات منع التدخين، حيث طالب أكثر من 84٪ من المشاركين في الاستطلاع بمباني جامعية خالية من التدخين.

- قامت وزارة الصحة بمواءمة افتتاح عيادات الإقلاع عن التدخين مع إطلاق الحملة واستخدمت منصة الحملة لبدء الإعلان عن العيادات.

- كما حثت الحملة بلدية رام الله على بذل مجهود لفرض حظر على بيع التبغ للقصر

وقالت ريبيكا بيرل، نائب الرئيس، الشراكات والمبادرات، Vital Strategies: "سلطت هذه المبادرة الضوء على فعالية الحملات الإعلامية والحاجة إلى رسائل مكافحة التبغ وصددها في المنطقة. لم تساعد حملة متحدون ضد التبغ الملايين من مستخدمي التبغ على التفكير في خدمات الإقلاع عن التدخين والوصول إليها فحسب، بل حفزت صانعي السياسات على دعم الأماكن الخالية من التدخين وعززت بيئة مواتية لتغيير السياسات. نحن فخورون بأن هذا العمل حفز على مكافحة التبغ وهو خطوة مهمة في المساعدة على حماية صحة الملايين في جميع أنحاء المنطقة ".

وتنوعت الإصدارات ما بين ومضاتٍ إذاعية توعوية، وفيديوهات متحركة، ومطبوعات، كما أن التجهيزات جارية لتثبيت وتوزيع يافطاتٍ كبيرة على مفترقات الطرق بالتعاون مع بلديتي رام الله والبيرة. بالإضافة لتنسيق عدة نشاطات ولقاءات توعية لجميع شرائح المجتمع.