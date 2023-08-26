7 إصابات بجرائم إطلاق نار وطعن في الداخل المحتل

أصيب 7 أشخاص، مساء اليوم السبت، بجراح متفاوتة، إثر تعرضهم لإطلاق نار وطعن في ثلاثة حوادث منفصلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة 1948.

وتعرضت عائلة فلسطينية في بلدة كفر كنا بالداخل المحتل، إطلاق نار على يد ملثمين، خلال تواجد أفراد العائلة في ساحة منزلهم، وفق ما أوضحت مصادر محلية.

وأفادت جمعية "نجمة داود الحمراء" الطبية، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة لرجل (55 عاما) وامرأة (29 عاما)، وكالة أخرى لفتى (17 عامًا) وصفت بالمتوسطة، ومصابان آخران بالطفيفة.

وبيّنت: "قدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى بورية والمستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق اليوم، أصيب شخصان، في جريمتي طعن منفصلتين ارتكبتا في بلدتي الزرازير وقلنسوة، بالداخل الفلسطيني المحتل 1948.

وأفادت مصادر محلية من الزرازير، بأن شابًا في الـ 38 عامًا من عمره، أصيب بجراح "متوسطة"، جراء تعرضه لجريمة طعن في محطة وقود.

وقالت جمعية "نجمة داود الحمراء"، إن طاقمًا طبي قدّم العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفي قلنسوة، أوضح سكان محليون، أن شابًا يبلغ من العمر 35 عامًا، أصيب بجروح وصفت "متوسطة"، إثر تعرضه لجريمة طعن.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى مستشفى "مائير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

ويشهد المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل 1948، سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة (الإسرائيلية) عن القيام بعملها، في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الجاري، إلى 147 قتيلاً. وخلال عام 2022 كاملًا بلغت الحصيلة 109 قتلى بينهم 12 امرأة.