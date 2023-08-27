الإعلام العبري يصف تصريحات العاروري بالقاسية على (إسرائيل)

علّقت وسائل إعلام عبرية، السبت، على مقابلة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري مع قناة الميادين أمس.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أنّ "مسؤول حماس الذي يمسك الخيوط في الضفة الغربية صالح العاروري هدّد بأنّ الاغتيالات ستؤدي الى حرب إقليمية".

وأضاف الموقع أنّ "كلام العاروري القاسي هذا يبدو أنّه بسبب الحديث عن احتمال اغتياله".

فبحسب مصادر أمنية، فإنّ "(إسرائيل) مهتمة باغتياله منذ فترة كونه يحاول قيادة الانتفاضة في الضفة الغربية".

وتابع أنّ "موقع العاروري كأحد واضعي جدول الأعمال في الضفة جعله قريباً جداً من المحور، الذي يرى في الضفة والقدس أدوات مركزية في الصراع ضد (إسرائيل)".

ووفقاً للموقع، طالب مسؤولون في المؤسسة الأمنية (الإسرائيلية) ​​في الماضي باغتيال العاروري، منعاً لسيناريو "توحيد الساحات".

وأشار إلى أنّ المتقاعد إيتان دانغوت، الذي كان السكرتير العسكري لثلاثة وزراء أمن، ظل يدعو إلى ذلك طوال عدة أعوام، قائلاً إنّه "أخطر وأهم شخص لدى حماس اليوم فهو رجل مُميت، وهدفه قتل أكبر عدد ممكن من (الإسرائيليين)".

كذلك، سلطّت قناة "كان" (الإسرائيلية) الضوء على أهم النقاط الأساسية في مقابلة العاروري مع قناة الميادين.

وقال الصحافي (الإسرائيلي) اليئور ليفي للقناة إنّه "من المهم إدراك أنّ العاروري هو استراتيجي ويمكن وصفه بالعقل اللامع لحماس في كل ما يتعلق بتطير الجهاز العسكري للحركة في خارج قطاع غزة".

وأضاف ليفي أنّ العاروري بذلك "تحول الى أحد المسؤولين المركزيين الذين يشغلون المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وأجهزة استخبارية أخرى في العالم".