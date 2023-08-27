جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة، إليك جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس/آب 2023 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني وغيرها، والقنوات الناقلة.

تستمر كرة القدم في تقديم المتعة لمحبيها، حيث يترقب يومياً عشاق كرة القدم المباريات الهامة، واليوم الأحد سيشهد عدد كبير من المباريات الهامة والقوية في القارة الأوروبية.

يلتقي ليفربول مع نيوكاسل، ويخوض بايرن ميونخ ديربي بافاريا في ألمانيا مع أوغسبورغ، كما يواجه برشلونة نظيره فياريال.

وفي الدوريين الإيطالي والفرنسي هناك عدة مباريات أخرى مثيرة كما يظهر ليونيل ميسي مع إنتر ميامي للمرة الأولى في الدوري الأمريكي.





جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

إليك مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

بيرنلي × أستون فيلا (16:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

شيفيلد يونايتد × مانشستر سيتي (16:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

نيوكاسل يونايتد × ليفربول (18:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

فياريال × برشلونة (18:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس (22:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

يوفنتوس × بولونيا (19:30 مصر والسعودية) - AD Sports HD 1

نابولي × ساسولو (21:45 مصر والسعودية) - AD Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الألماني

بايرن ميونخ × أوغسبورغ (18:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3

مباريات اليوم في الدوري الأمريكي

نيويورك ريد بولز × إنتر ميامي (2:30 مصر والسعودية) - الكويت الرياضية