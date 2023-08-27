صبحة: المقاومة استطاعت ضرب الاحتلال في جميع أماكن تواجده بالضفة

أكد الباحث والمختص في الشأن (الإسرائيلي) محمد صبحة أن المقاومة الفلسطينية في تطور وتصاعد مستمر بالضفة المحتلة.

وبين أن الاحتلال لا يزال يشن عدوانه بحق الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة.

وأشار إلى أن المقاومة استطاعت ضرب العدو (الإسرائيلي) في جميع أمكان تواجده، مؤكدًا أن ضربات المقاومة أجبرت العدو على الانسحاب من مدينة طولكرم.

وأوضح أن الاحتلال عاجز عن مواجهة المقاومة في الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال فجر اليوم قد دفعت بتعزيزاتٍ عسكرية باتجاه المخيم، حيث دارت اشتباكات عنيفة في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم واستهدفتها بالعبوات الناسفة، كما تمكن المقاومون الفلسطينيون من إعطاب آلية تابعة للاحتلال بعد استهدافها بالرصاص في المخيم.

وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم طولكرم تحت صلياتِ المقاومة التي أفشلت اقتحام الاحتلال الذي استمر لنحو ثلاث ساعاتٍ.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيلياً منذ مطلع عام 2023.