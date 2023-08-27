مقال: حول تهديدات نتنياهو باغتيال قادة حماس

تهديدات نتنياهو باغتيال الشيخ صالح العاروري وقيادة حماس تؤخذ على محمل الجد، وكتائب القسام متأهبة والرد سيكون غير متوقع، اي عدوان على غزة أو استهداف لقادة حماس بالخارج يعني أننا أمام مواجهة مفتوحة، والانتفاضة المسلحة في الضفة مستمرة ويشارك بها الآلاف وليس المئات.

يعتبر تركيز الاحتلال الإسرائيلي كثيرا على شخصية العاروري وإطلاق تهديدات واضحة بالاغتيال هروبا من هزيمة العمليات الأخيرة في الضفة، وتعويضا نفسيا وإعلاميا في ظل فشل الاحتلال بمواجهة جنين ونابلس، وصدمته من عمليات حوارة والخليل، وخوفه من صواريخ غزة وإعدادها المستمر.

قدمت حماس جل قادتها ومؤسسيها شهداء في طريق التحرير، والموت في هذا الطريق هو أسمى أماني القيادة الحالية، فروح التضحية تسري بعروقهم، ويفضلون الشهادة على الموت في بيوت العجزة.

لهذا تهديدات نتنياهو تحفزهم لإكمال الطريق، والرد عليها سيدوي بعملية فدائية تلقم نتنياهو حجرا جديدا حماس ليست شخصا واحدا او عشرة، حماس منظومة ممتدة وقوية كيان وطني أصيل، ويحاول الاحتلال بتهديداته في اغتيال قادة الحركة بالداخل والخارج رسم صورة نصر وقوة غائبة.

لا شك تأخذ المقاومة التهديدات على محمل الجد، وتذهب لأقصى درجات الحيطة والحذر فنحن نتعامل مع عدو ماكر وخبيث.