13 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة بينها 4 عمليات إطلاق نار

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 13 عملاً مقاوماً، أسفرت عن وقوع إصابتين في صفوف الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، وتصدي لاعتداء للمستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في 6 نقاط بالضفة.

وشهدت بلدة الرام بالقدس المحتلة مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها إلقاء حجارة، فيما شهدت المنطقة القريبة من مستوطنة "نيلي" عملية إطلاق نار.

واستهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال في منطقة "عتيل" بطولكرم بصليات كثيفة من الرصاص، إضافة إلى تكرر عمليات إطلاق النار في مخيم طولكرم، وتفجير عبوات ناسفة، ما أدى إلى إعطاب آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، تزامناً مع مواجهات شعبية وإلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في "مادما" وبورين بمحافظة نابلس، تخللها إلقاء حجارة، بينما تصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بقلقيلة، ما أدى إلى وقع إصابتين في صفوف المستوطنين، بعد رشقهم بالحجارة.

وامتدت المواجهات بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال إلى بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، وقام برشق جنود الاحتلال بالحجارة.