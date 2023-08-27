تنديد ليبي وإحراق للعلم (الإسرائيلي) احتجاجاً على لقاء كوهين والمنقوش

أعلن (حزب العدالة والبناء) في ليبيا، استنكاره عن لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وطالب (حزب العدالة والبناء)، في بيان، "رئيس الحكومة بإقالة وزيرة الخارجية فوراً من منصبها، لإقدامها على هذا اللقاء المشبوه"، مؤكداً أنّ هذه الخطوة المسيئة لمشاعر جميع الليبيين تقتضي إيضاحاً وافياً في وسائل الإعلام.

وأضاف أنّ "هذه الخطوة الخطيرة التي جرت تمثل خطاً أحمر يجب عدم المساس به".

وفي السياق نفسه، أكّد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا وأحد أبرز اللاعبين السياسيين في البلاد، خالد المشري، تعليقاً على الأنباء عن لقاء بين كوهين والمنقوش، أنّ "هذه الحكومة يجب إسقاطها".

وأضاف المشري أنّ "هذه الحكومة قد تجاوزت كلّ الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية والقانونية".

كما قام متظاهرون بإحراق العلم (الإسرائيلي)، خلال تظاهرات في مدينة الزاوية الليبية وفي تاجوراء، عقب الأنباء عن اللقاء التطبيعي مع الاحتلال، كما تفاعل الليبيون بغضب عبر وسائل التواصل، منددين بفعل "الخيانة" الذي ارتكبته الوزيرة المنقوش.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت، في وقت سابق اليوم الأحد، أنّ وزير الخارجية في حكومة الاحتلال إيلي كوهين "التقى سراً" بوزيرة الخارجية الليبية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، نجلاء المنقوش، في إيطاليا، في خطوة أولى تهدف إلى بحث العلاقات بين (إسرائيل) وليبيا.

وقالت "القناة الـ 12" (الإسرائيلية) إنّ "هذا الاجتماع يُعدّ الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية الاحتلال وليبيا، وقد جرى "الأسبوع الماضي في إيطاليا، باستضافة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني"، كاشفةً أنّ كوهين قال خلال اللقاء إنّ "حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنحان العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لإسرائيل".