الاحتلال يكشف عن عبوات إيرانية الصنع كانت في طريقها للضفة

كشف الاحتلال النقاب، مساء الأحد، أن إحباط عملية تهريب الأسلحة من الحدود الأردنية نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، والتي وصفت حينها أنها غير عادية، كانت تحتوي على عبوات ناسفة من صنع إيراني.

ووفقًا لقناة ريشت كان العبرية، فإن تلك العبوات كانت فيما يبدو في طريقها إلى الخلايا المسلحة في الضفة المحتلة، أو أنها كانت في طريقها لخلايا أخرى داخل (إسرائيل) فيما يبدو تم تجنيدها لتنفيذ هجمات.

وأشارت القناة إلى أن جهاز الشاباك لا زال يحقق في محاولة التهريب.

وتأتي هذه التطورات في ظل الاتهامات (الإسرائيلية) المتواصلة على المستوى السياسي والأمني، لإيران بمحاولة إشعال الأوضاع في الضفة وتمويل الخلايا المسلحة فيها لتنفيذ هجمات.