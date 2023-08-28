اشتباكات واعتقالات خلال مداهمة الاحتلال لعدة مناطق بالضفةِ والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) حملة مداهمات طالت عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اشتباكات واعتقالات اللية وفجر اليوم الاثنين.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال حملة المداهمة عددًا من المواطنين عرف منهم، المصاب علي أبو بكر من جنين والمحرر كفاح الجاغوب من بيتا جنوب نابلس، وعز مرشود من مخيم بلاطة شرق نابلس، ومكرم وتامر مسعود من مدينة نابلس.

وفي رام الله وخلال حملة اقتحامات اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من أحمد صالح وعبد المجيد صالح من عارورة، وعلي وأيسر طارق الحج محمد من المغير، وإبراهيم البرغوثي من بيت ريما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال يزن الهريمي ومصطفى حجازي من مخيم عايدة شمال بيت لحم، خلال اقتحام المدينة.

وواصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال، حيث طالت الأسير المحرر ماجد متعب عقب مداهمة منزله بمنطقة واد الهرية بالخليل، كما داهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف ومخيم العروب شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة ونشرت القناصة في عدة بنايات، فيما خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة صوب المخيم.

وواصل المقاومون خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة استهداف آلياته بالأكواع المتفجرة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، وصادرت مركبة في محيط حاجز دوتان جنوب غرب جنين، واعتقلت شابًا بعد إصابته بالرصاص.

وأصيب شاب بجراحٍ خطيرةٍ برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وخاضت المقاومة اشتباكًا مسلحًا مع الاحتلال قرب حاجز دوتان غرب جنين، فيما استهدف المقاومون مستوطنة "فيرد يريحو" جنوب أريحا، وحاجز الجلمة شمال شرق جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية قضاء سلفيت فجر اليوم، فيما اعتقلت شابا قرب مدخل مستوطنة "نجوهوت" جنوب مدينة دورا بالخليل.

وأغلق مستوطنون الليلة الماضية بحماية جيش الاحتلال الطريق الواصل بين قريتي قصرة وجالود جنوب نابلس.

كما أصيب الليلة الماضية شاب بالرصاص المطاطي وآخرون بالاختناق خلال مــواجــهات مع الاحتلال في قرية برقة شمال غرب نابلس.