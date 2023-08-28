الاحتلال يزعم إحباط تهريب عبوات ناسفة عبر الحدود مع الأردن

قالت قناة "كان" العبرية أن عملية التهريب الخطيرة التي أعلن الاحتلال إحباطها على الحدود بين فلسطين والأردن كانت تشمل عبوات ناسفة كبيرة الحجم.

وأضافت القناة أن العبوات المتطورة تحوي مواد ناسفة ذات تأثير شديد، وعلى ما يبدو أنها إيرانية الصنع.

وبحسب القناة فإن العبوات كانت في طريقها لفصائل المقاومة في الضفة الغربية لاستخدامها بتنفيذ العمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، وقالت أن الشاباك تولى مسؤولية التحقيق في عملية التهريب تلك.

وأضافت "كان" العبرية أيضاً أن الاحتلال يحقق في كيفية وصول هذه العبوات إلى الحدود الأردنية، وهل جرى تهريبها عبر حزب الله من لبنان أو سوريا إلى الأردن، أو أنها وصلت إلى العراق مباشرة من إيران ثم هربت إلى الأراضي الأردنية.

وكانت الرقابة العسكرية للاحتلال قد سمحت نهاية يوليو\تموز المنصرم بالكشف عن "إحباط" محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية مع الاحتلال في منطقة الأغوار، وصفت بأنها "كبيرة واستثنائية".