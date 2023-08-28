لابورتا يلمّح لصفقة مهمة في آخر أيام الميركاتو ولاعب جديد قد يرحل

علّق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني على إمكانية تعاقد فريقه مع البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد، قبل إغلاق فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة مُقدِم على تعاقدات جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات فجر الجمعة القادم، مرجحًا حسم صفقة فيليكس في أقرب وقت ممكن.
وحول التعاقد مع فيليكس قال لابورتا: "يجب أن يُسأل عن ذلك ديكو، المدير الرياضي للنادي، إنه يعمل على بناء فريق قادر على المنافسة، التعاقدات لم تنتهِ. سيكون لدينا هامش لصفقات جديدة، وأعتقد أنه سيصل أكثر من لاعب".
وتطرق لابورتا للحديث عن مستقبل أنسو فاتي الذي قد يغادر النادي في أي لحظة بقوله: "أنسو يحبنا جميعًا ولا يزال معنا ونحن سعداء للغاية".
وسبق لبرشلونة أن تعاقد مع ثنائي الوسط، الألماني إيلكاي غوندوغان والإسباني أوريول روميو، هذا الصيف، كما ضم النادي المهاجم البرازيلي الصاعد فيتور روكي، مع تأجيل وصوله إلى العام المقبل.
يُذكر أن برشلونة بدأ موسمه الكروي الجديد 2023-24 بتعادل سلبي (0-0) مع خيتافي، برسم الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى الإسباني، قبل أن يحقق الفريق فوزًا مهمًا (2-0) على قادش، ضمن منافسات الجولة الثانية، وينتصر على فياريال (4-3) في مباراة الجولة الثالثة التي شهدت إثارة وغزارة تهديفية.