لابورتا يلمّح لصفقة مهمة في آخر أيام الميركاتو ولاعب جديد قد يرحل

علّق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني على إمكانية تعاقد فريقه مع البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد، قبل إغلاق فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة مُقدِم على تعاقدات جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات فجر الجمعة القادم، مرجحًا حسم صفقة فيليكس في أقرب وقت ممكن.

وحول التعاقد مع فيليكس قال لابورتا: "يجب أن يُسأل عن ذلك ديكو، المدير الرياضي للنادي، إنه يعمل على بناء فريق قادر على المنافسة، التعاقدات لم تنتهِ. سيكون لدينا هامش لصفقات جديدة، وأعتقد أنه سيصل أكثر من لاعب".

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