الدائرة الإعلامية لحماس تعزي بفقيد الإعلام العربي الراحل طلال سلمان

قدمت الدائرة الإعلامية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" التعازي بوفاة الإعلامي اللبناني الراحل طلال سلمان مؤسس ورئيس تحرير صحيفة السفير اللبنانية، مستذكرة دوره البارز في خدمة القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين.

وأكدت العلاقات الإعلامية بالدائرة الإعلامية لحماس في برقية تعزية بالفقيد أن الصحافة اللبنانية فقدت برحيل سلمان أحد أعلامها وإعلامييها البارزين بعد مسيرة حافلة بالعطاء والنجاحات، وأن ذكراه ستبقى خالدة في تاريخ الصحافة العربية.

وجاء في برقية التعزية لأسرة الإعلام اللبناني وعائلة الفقيد:" نستذكر كلمات الفقيد عن فلسطين، حين كتب في إحدى افتتاحياته "زماننا يبدأ بفلسطين، ويمتد مع فلسطين من الماضي إلى المستقبل الذي سوف تشكله فلسطين بموقعها فينا وموقعنا منها".

وقدم الفقيد حياة حافلة بالعطاء والعمل الصحفي الدؤوب عبر منبر صحيفة السفير في خدمة القضايا العربية وعلى رأسها قضية الأمة، فلسطين.

وأكدت الدائرة الإعلامية بحماس مشاطرتها لأسرة الصحافة العربية وخاصة الأسرة الإعلامية اللبنانية التعازي برحيل الفقيد سلمان، داعية لذويه بالصبر والسلوان، والرحمة للفقيد.

وتوفي الصحفي طلال سلمان يوم الجمعة الماضي عن عمر 85 عاماً إثر تدهور صحته خلال الأشهر الأخيرة.