سلفيت.. الأسير أسامة دقروق يعلّق إضرابه عن الطعام

علّق الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أسامة دقروق، اليوم الإثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام؛ والذي استمر لـ 22 يومًا متتاليًا رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية في بيان لها تلقته "الرسالة نت"، إن الأسير دقروق علّق إضرابه عن الطعام بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ.

وأشار "نادي الأسير" إلى أن دقروق؛ وهو من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، معتقل منذ تاريخ 13 يناير 2023، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري.

ونوه إلى أنّه، ومع تعليق المعتقل الإداريّ دقروق إضرابه وتعليق الأسيران الشقيقان حاتم وحازم القواسمة اليوم إضرابهما، فإن 4 معتقلون يواصلون الإضراب عن الطعام؛ أقدمهم كايد الفسفوس، وسلطان خلوف، وهما مضربان لليوم الـ 26 تواليًا رفضًا لاعتقالهما إداريًا.

ويواصل الأسير عبد الرحمن براقة إضرابه عن الطعام منذ 19 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، والمعتقل الموقوف ماهر الأخرس الذي يواصل إضرابه منذ ستة أيام رفضًا لاعتقاله.

ومددت محكمة الاحتلال، الخميس الماضي، اعتقال الأسير "الأخرس" 7 أيام للتحقيق.