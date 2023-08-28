إصابة مرشح لرئاسة بلدية الناصرة في الداخل المحتل

أصيب مرشح رئاسة بلدية الناصرة مصعب دخان، وشقيقه وابن عمهما في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة الناصرة، مساء الإثنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن جناة أقدموا على إطلاق النار على المصابين خلال تواجدهم قرب منازلهم في الحي الشرقي بالمدينة.

وأحيل المصابون بشكل ذاتي إلى مستشفى العائلة المقدسة في المدينة لاستكمال العلاج، فيما عُلم أن المصابين تعرضوا لإطلاق نار في القسم السفلي من أجسادهم.

وبحسب شرطة الاحتلال، فإن حالة المصابين الثلاثة وصفت الطفيفة. وقالت :"إنها شرعت بالتحقيق في الجريمة وأعمال البحث وراء الجناة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به".

وقبل نحو شهر ونصف، تعرض منزل دخان لإطلاق الرصاص، ما ألحق أضرارا خارجية في المنزل دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حينها.

وارتكبت الجريمة بعد وقت وجيز من تظاهر الآلاف من أهالي سخنين والمنطقة مساء الإثنين أمام مركز شرطة "مسغاف" تنديدا بتقاعس الشرطة واستفحال الجريمة في المجتمع العربي.

وتأتي هذه الجريمة في الوقت الذي تتصاعد الجرائم بشكل خطير في المجتمع العربي، إذ كان بين ضحاياها مؤخرا مدير عام بلدية الطيرة عبد الرحمن قشوع ومرشح الرئاسة لمجلس أبو سنان غازي صعب في جريمتين منفصلتين بفارق يوم واحد.