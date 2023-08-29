نادي الأسير: المعتقل الإداري أسامة دقروق يعلق إضرابه عن الطعام

قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، الإثنين، إن المعتقل الإداريّ أسامة دقروق (21 عامًا)، من سلفيت قد علق إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ(22) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، علمًا أنه معتقل منذ 13/1/2023، وقد صدر بحقه أمري اعتقال إداري.

وأوضح نادي الأسير، أنّه ومع تعليق المعتقل الإداريّ دقروق إضرابه، وتعليق الأسيران الشقيقان حاتم وحازم القواسمة اليوم إضرابهما، بعد وعود بنقل الأسير حاتم القواسمة إلى جانب شقيقه حازم في سجن (ريمون)، فإن أربعة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام أقدمهم المعتقلان كايد الفسفوس من مدينة دورا/ الخليل، وسلطان خلوف من بلدة برقين/ جنين، حيث يوصلان الإضراب منذ (26) يومًا رفضًا لاعتقالهم الإداري.

إلى جانبهما يواصل المعتقل عبد الرحمن براقة من أريحا إضرابه عن الطعام منذ (19) يومًا كذلك رفضًا لاعتقاله الإداريّ، والمعتقل ماهر الأخرس الذي يواصل إضرابه منذ ستة أيام رفضًا لاعتقاله، وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله يوم الخميس لمدة سبعة أيام للتحقيق.