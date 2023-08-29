قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة تطال عدداً من الطلبة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عدداً من طلبة جامعة بيرزيت وأعضاء من مجلس الطلبة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر وعضو مجلس طلبة جامعة بيرزيت الطالب عبد الغني فارس، بعد مداهمة منزله في بلدة سلواد شمال رام الله، إلى جانب اعتقال الموظف بالجامعة عبيدة البرغوثي، بعد اقتحام منزله في بلدة بيت ريما.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال حي المصاريف في رام الله، واعتقلت الطالب بجامعة بيرزيت الأسير المحرر أحمد تركمان، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ بسام حماد، وسكرتير لجنة التخصصات في مجلس طلبة جامعة بيرزيت الطالب عبد الغني حامد بعد اقتحام منزليهما في بلدة سلواد، والمحرر الجريح مصطفى غوانمة خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

وطالت مداهمات الاحتلال منزل القيادي بحركة حماس الأسير الضرير الشيخ عبد العزيز عمارنة في جنين، وقامت بتفتيشه وترويع الأطفال وتسليم نجله المحرر منذ عدة أيام أحمد عمارنة بلاغاً، لمراجعة مخابرات الاحتلال موقع "سالم" العسكري.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من قرية مراح رباح جنوب المدينة، وهم أحمد علي الشيخ، وعدي أحمد الشيخ، وعيسى محمود موسى، ونور الدين صالح الشيخ، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها في القرية.

وأثناء تواجدهما في مقهى وسط بلدة عزون شرق قلقيلية، اقتادت قوات الاحتلال الشابين حسن أبو هنية ويحيى أبو هنية إلى مراكز الاعتقال.

وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة زيتا شمال طولكرم، قبل أن تقوم باعتقال الأسير المحرر عبد الباسط إبراهيم أبو العز، عقب اقتحام منزله في البلدة.