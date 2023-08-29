التعليم تعلن موعد الدورة الثالثة لامتحان التوجيهي

قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق خضور، "إن الدورة الثالثة لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" ستعقد في كانون الأول/ديسمبر من هذا العام".

وأضاف الخضور خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: " إن نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة ستعلن اليوم عند الـ12 ظهراً، وتقدم فيها أكثر من 19 ألف طالب في الضفة وقطاع غزة ومدارس خارج الوطن".

وأوضح أن النتائج ستظهر عبر الرابط الالكتروني الخاص بوزارة التربية للاستعلام عن النتائج، أو بإمكان الطلبة تسلم نتائجهم بالتوقيت ذاته من أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم.

وأكد الخضور أن مؤشرات النجاح حسب ما وردنا من لجنة الامتحانات مطمئنة، مشيراً إلى أن التفاصيل متروكة بعد إعلان النتائج.

وأشار إلى أن فئتين تقدموا للامتحان بالدورة الثانية، فئة يرغبون بتحسين علاماتهم، وفئة غير مستكملين.