لامين يامال يحسم جدل تمثيل منتخب المغرب أو إسبانيا

حسم لامين يامال لاعب نادي برشلونة، الجدل الدائر حول تمثيله لإسبانيا أو المغرب على مستوى المنتخب الأول.

وولد يامال في إسبانيا، لأب مغربي وأم من غينيا الإستوائية.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد اختار يامال، ارتداء ألوان إسبانيا، وسيدافع عن قميص الماتادور، بداية من فترة التوقف الدولي المقبل.

وأشارت إلى أن لامين يامال سيصبح أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الإسباني بعمر 16 عاما.

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وكشفت أن يامال عقد اجتماعات مع الطرفين، حيث جلس مع وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد الإسباني.

وذكرت أن الركراكي سيعلن قائمة المغرب بعد غد الخميس، لمباراتي ليبيريا وبوركينا فاسو في سبتمبر/أيلول المقبل، ويعلم أنه لن يتمكن من الاعتماد على يامال.

ونوهت الصحيفة أن لامين يامال سيتواجد في قائمة منتخب إسبانيا لمباراتي جورجيا وقبرص في تصفيات اليورو، والتي ستعلن يوم الجمعة المقبل.