وزير التعليم بحكومة اشتية يقدم استقالته بسبب أزمة المعلمين والكتب

أكدت مصادر مقربة من وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، أنه قدم اليوم الإثنين استقالته لرئيس الحكومة محمد اشتية.

وقالت المصادر إن عورتاني قدم استقالته لرئيس الوزراء، احتجاجًا على ما تمر به الوزارة من أزمات متراكمة سواء بشأن أزمة المعلمين وحتى بشأن أزمة الكتب الدراسية وغيرها.

فيما قالت مصادر أخرى مطلعة، أن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية لم يوافق بعد على الاستقالة ويبدو أنه سيرفضها بشكل تام.

وتأتي هذه الأنباء في ظل الحديث عن تعديلات مرتقبة على حكومة محمد اشتية والذي تردد أنه قدم استقالته إلا أن مصادر مطلعة نفت ذلك.

المصدر: القدس