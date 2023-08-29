"حرية" تصريحات وزير النقل والمواصلات تنطوي على شبهات فساد

أفاد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، بأنه تابع بقلق بالغ تصريحات وزير النقل والمواصلات في الحكومة برام الله "عاصم غالب سالم" والتي اعترف فيها بتعيين (250) شخصاً من مدينة نابلس بناء على اعتبارات مناطقية.

وقال التجمع الحقوقي، "انتهاك فجّ للحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني بموجب الفقرة الرابعة من المادة (26) والتي نصت على (تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص)، وتنطوي على شبهة ارتكاب صور عدة للجرائم التي نص عليها قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 بموجب المادة (1) لاسيما الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وجريمة الاخلال بالثقة العامة، وإساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون، وجريمة المحسوبية".

وذكر البيان أنه بحسب متابعة التجمع فقد صرح الوزير في حكومة الدكتور محمد شتيه أنه قام بتوظيف (250) شخصاً من نابلس داخل أروقة الوزارة لأنهم فقط من نابلس دون اعتبار للكفاءة والحاجة الحقيقية لهذا لعدد الكبير من الموظفين.

وطالب التجمع، النيابة العامة بمقتضى صلاحياتها بفتح تحقيق في شبهات الفساد التي تنبئ عنها تصريحات الوزير سالم، وصولاً لتحريك الدعوى الجزائية ضده.

وحث الجهات الرقابية وبشكل خاص ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد على إجراء تدقيق ومراجعة للتعيينات التي جرت في عهد الوزير "سالم".

ودعا "حرية" حكومة الدكتور اشتيه لاحترام أحكام القانون الأساسي التي أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب والوظائف العامة.