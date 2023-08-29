الأخطاء التحكيمية تصيب برشلونة للمرة الثالثة

أثارت إحدى اللعبات في مباراة برشلونة وفياريال، مساء الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، الكثير من الجدل.

وكانت المباراة انتهت بفوز البارسا 4-3، في موقعة مثيرة شهدت تقدم البارسا بهدفين، ثم تأخره بنتيجة 3-2، قبل أن ينجح في تحقيق الريمونتادا بتسجيل هدفين آخرين.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لم يكن محظوظا مع الحكام للجولة الثالثة على التوالي في الليجا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هدف فياريال الثاني في مرمى برشلونة، غير صحيح، وكان يجب إلغاؤه من قبل تقنية الفيديو، لكن حكام التقنية أخطأوا في رسم خطوط التسلل.

وأوضحت أن سورلوث لاعب فياريال كان متسللا برأسه في لعبة الهدف، بينما رسم الحكم الخطوط كأن ركبته هي الجزء الأكثر تقدما في جسده.

وذكرت أن هذا القرار التحكيمي كاد أن يضر برشلونة في المباراة، إذا لم ينجح لاعبو البارسا في العودة وتحقيق الفوز.