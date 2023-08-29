منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعى الراحل طلال سلمان

قدم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أحر التعازي والمواساة للأسرة الإعلامية اللبنانية بوفاة الإعلامي اللبناني القدير طلال سلمان مؤسس ورئيس تحرير صحيفة السفير الذي وافته المنية يوم الجمعة 25 أغسطس 2023.

وأوضح المنتدى في برقية تعزية للأسرة الإعلامية اللبنانية، أن الراحل سلمان قضى بعد مسيرة حافلة بالإبداع والانجاز والدفاع عن قضايا الأمة العربية لاسيما قضية فلسطين.

وجاء في برقية التعزية: "إن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ يشاطر ذوي الإعلامي الراحل والأسرة الإعلامية اللبنانية الأحزان بوفاته، ليستحضر بكل فخر واعتزاز مواقفه العروبية المدافعة عن فلسطين والمناصرة لها، ويؤكد أن الصحافة العربية فقدت فارساً من فرسانها الذين لطالما سخروا مداد أقلامهم وصفحات صحفهم لخدمة القضية الفلسطينية".

وتقدم المنتدى بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لذوي الإعلامي الراحل وللأسرة الإعلامية اللبنانية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان وحسن العزاء.