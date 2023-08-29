قناة عبرية: الكابنيت سيبحث سيناريوهات مواجهة شاملة في حال اندلاع حرب مع لبنان

ذكرت قناة 13 العبرية، مساء الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب للمجلس السياسي والأمني المصغر المسمى "الكابنيت" (الإسرائيلي)، بداية الشهر المقبل، لبحث سيناريوها تتعلق بجولة قتال واسعة على عدة جبهات.

وبحسب القناة العبرية، فإن الجهات الأمنية ستقدم سيناريوهات تتعلق بإمكانية اندلاع مواجهة مع حزب الله على الحدود الشمالية، قد تدفع باتجاه إطلاق صواريخ من قطاع غزة وسوريا، وتقع مواجهات داخل المدن الفلسطينية في الأراضي المحتلة على غرار ما جرى في معركة "سيف القدس".

وقال مسؤولون سياسيون (إسرائيليون): "إن الوضع الذي نحن فيه يذكرنا بعام 2006، في مرحلة يمكن أن تشتعل فيه الحرب".

المصدر: صحيفة القدس