ست إصابات في صفوف الاحتلال ومستوطنيه في 18 عملًا مقاومًا بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 18 عملًا مقاومًا أدت لستة إصابات في صفوف الاحتلال، شملت عمليتي إطلاق نار وحالتي إلقاء عبوات ناسفة، وتصديين للمستوطنين و12 مواجهة تخللها إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

وأصيب جندي إسرائيلي بتفجير عبوة ناسفةٍ خلال المواجهات في عزون بقلقيلية، والتي تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب جنود الاحتلال، كم أصيب جندي خلال المواجهات في معبر أيال.

وخاض المقاومون اشتباكات عنيفة ومتكررة تخللها إلقاء عبوات ناسفة صوب قوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في سعير.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في جبل جرزيم بنابلس، كما اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في العوجا بأريحا.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات تخللها إلقاء الشباب الثائر الحجارة صوب قوات الاحتلال في المدينة وفي كل من خربثا بني حارث، ودير بزيع، ومخيم الجلزون وفي مخماس التي شهدت تصديين للمستوطنين، أديا لإصابة أربعة مستوطنين.

وتصدّى الشباب الثائر والأهالي للمستوطنين في تقوع، التي شهدت مواجهات تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.