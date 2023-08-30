حماس بخان يونس تنظّم حفلاً تكريميًا للمشاركين في صفوة الحفاظ 2

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخان يونس، مساء الثلاثاء، حفلاً تكريميًا للمشاركين في صفوة الحفاظ 2 من أبناء المحافظة.

وحضر اللقاء النائب في المجلس التشريعي د. يونس الأسطل، ورئيس دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة د. عبد الرحمن الجمل، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا، والهيئة الإدارية الكبرى بخان يونس راعية الاحتفال، ولفيف من قيادة الحركة بالمحافظة، والمحتفى بهم.

وقال د. الجمل: "إن مشروع صفوة الحفّاظ المبارك ويوم السرد العظيم، لهو يوم من أيام الله، ظهرَ فيها صورة غزة المشرقة، والله سبحانه وتعالى أظهرها للعالمين، لتكون حديث العالم".

وأضاف:"واجبٌ علينا اليوم تكريم هذه الثلّة المباركة التي كرّمهم الله قبلنا بأن وفّقهم لحفظ كتابه الكريم، موضحًا أن مشروع صفوة الحفاظ كان الهدف منه تثبيت حفظ كتاب الله عزّوجل في صدور حافظيه".

وتابع: "نشكر حركة حماس بخان يونس على هذا الاهتمام وهذا الاحتفال، وهذا عهدنا بحماس أنهم الداعمون والمساندون والمؤازرون لهذه المسيرة القرآنية منذ نشأتها وما زالوا".

وتخلّل الحفل استعراض عدد من النماذج المشرّفة، التي شاركت في مشروع صفوة الحفاظ 2، مسيرة حفظهم وسردهم للقرآن، من بينهم رئيس دار القرآن الكريم والسنة بخان يونس السابق ا. أحمد أبو حرب، الذي وعد نفسه على قبر والدته يوم وفاتها بأن يُلبسها ووالده تاج الوقار، واستعرض أحد الإخوة من أصحاب الهمم، وكذلك أحد لاعبين كرة القدم مسيرة حفظهم وسردهم.

بدوره أشاد د. الأسطل بهذه الكوكبة من الساردين، التي ذاع صيتها في جميع أنحاء العالم، وتحدّث عنها الناس من مشرق الأرض إلى مغربها، مؤكدًا أننا بهذا الاحتفال وهذا التكريم نزداد تشريفًا لأننا نكرّم من اصطفاهم الله لحفظ كتابه الكريم.

ووجّه د. الأسطل جملةً من النصائح للساردين من بينها اخلاص النية لله، وإعطاء القرآن الكريم حقّه من الآداب، ووجوب معاهدة الإستمرار بالحفظ إلى اللحد.

واختتم اللقاء بتكريم الإخوة المحتفى بهم، المشاركين في صفوة الحفاظ 2 من أبناء المحافظة، والبالغ عددهم 132 حافظًا.