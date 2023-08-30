عضو كنيست التقى بقيادات فلسطينية أمس في رام الله

كشفت قناة 12 العبرية، صباح الأربعاء، أن عضو الكنيست عن حزب العمل اليساري، جلعاد كاريب، التقى مساء أمس، شخصيات قيادية في السلطة الفلسطينية برام الله.

وبحسب القناة العبرية، فإن كاريب التقى مع مقربين من رئيس السلطة محمود عباس، وقيادات في حركة "فتح" وشخصيات من المجتمع المدني.

وأكد مكتب كاريب، أنه توجه إلى رام الله بإذن من جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، مشيرًا إلى أنه تلقى حماية مشددة من أجهزة أمن السلطة منذ دخوله رام الله وحتى الخروج منها.

وأكد كاريب خلال اللقاء على ضرورة استمرارية وتشديد التعاون الأمني، واصفًا اللقاء بأنه جرى "بروح طيبة، وأنه سيكون هناك مزيد من اللقاءات في القريب".

وقال مكتب كاريب، إن قيادات مقربة من أبو مازن أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير الحكومة المتطرفة في (إسرائيل) على الشباب الفلسطيني الذين أيضًا يتجهون إلى التطرف، وقالوا إن "حماس تستغل ذلك وتعتبر أن سموترتيش هبة من الله، من أجل ذلك". وفق زعمه.

ووفقًا له لم يتم نشر صور من اللقاء نظرًا لرغبة الفلسطينيين بذلك.

وقال إن الغرض من الزيارة تحفيز حوار متجدد بين القيادات (الإسرائيلية) والفلسطينية المعتدلة من أجل التوصل إلى اتفاق، وصياغة رؤية بديلة لواقع الضم الذي تجر حكومة نتنياهو (إسرائيل) إليه. وفق وصفه.

المصدر: القدس