حماس: استشهاد شاب برصاص أمن السلطة في طولكرم جريمة وطنية وأخلاقية

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن استشهاد شاب برصاص أجهزة أمن السلطة في طولكرم صباح اليوم الأربعاء جريمة وطنية وأخلاقية.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، أن إطلاق أجهزة أمن السلطة النار على المواطنين ينم عن استهتارها بالدم الفلسطيني والقيم الوطنية ما يعد خروجا عن الإجماع الفلسطيني.

وأكد أنه يجب على أجهزة أمن السلطة حماية دم شعبنا الفلسطيني ومنع الاحتلال من التغول عليه وعلى أرضه.

وشدد على ضرورة محاسبة من أطلق الرصاص على المواطنين في طولكرم.

ودعا حركة فتح إلى أن يكون لها موقف واضح من جريمة استشهاد شاب برصاص أجهزة أمن السلطة بطولكرم.

وأوضح أن محاولة إزالة السلطة السواتر التي تمنع اقتحام الاحتلال مدن الضفة الغربية سلوك غير مقبول.

وبيّن أن المقاومة بالضفة الغربية حاضرة وقوية ومتجذرة وتحظى بإجماع وطني غير مسبوق.

وقال: "لن نسمح لأي جهة بحرف بوصلة المقاومة وأن يغير اتجاه المعركة مع الاحتلال".

وأضاف: "سلاح المقاومة الفلسطينية متجه نحو الاحتلال الصهيوني فقط".