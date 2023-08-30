القرعاوي (لـلرسالة): أحداث طولكرم ضمن خطة أمنية تنهي المقاومة

أكد النائب في المجلس التشريعي في الضفة المحتلة، فتحي القرعاوي، أن قتل السلطة للمواطن عبد القادر زقدح (25 عاما) في طولكرم، سيخلق فتنة داخلية.

وقال القرعاوي في حديث لـ "الرسالة نت" إن ما حدث في طولكرم، يأتي في سياق محاولة السلطة المتكررة انهاء حالة المقاومة المتنامية في مدن الضفة.

وأشار إلى أن السلطة تصعّد من حملاتها في الضفة عبر اعتقال المطاردين والاعتداء على جنازات الشهداء، "فهي تريد إنهاء الحالة الثورية المتنامية في مدن الضفة".

وأوضح أن ما يجري هو جزء من الخطة الأمنية التي أقرّتها السلطة لاستكمال ما بدأه الاحتلال في إزالة الحواجز والمتاريس التي أقامها المقاومون على مداخل المخيم.

وشدد على ضرورة عدول السلطة عن نهجها في التنسيق الأمني، قبل فوات الأوان.

واستشهد زقدح برصاص أجهزة السلطة في مخيم طولكرم صباح الأربعاء، عقب قمع الأهالي في المخيم وإطلاق النار صوبهم، بعد احتجاجهم على اقتلاعها حواجز وضعتها المقاومة للتصدّي للاحتلال.

وشرع الأهالي والشباب الثائر بمنع أجهزة السلطة من إزالة المتاريس الحديدية، في خطوة تؤكد حرص الحاضنة الشعبية على مساندة المقاومة في مواجهة الاحتلال.